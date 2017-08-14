مقتل 7 في هجوم على بعثة الأمم المتحدة في مالي

لقي 7 أشخاص، من بعثة حفظ السلام في مالي، مصرعهم، وجرح 6 من القبعات الزرق في هجوم إستهدف المقر العام للبعثة في مدينة تمبكتو، وقتل خلاله المهاجمون الستة، حسب ما أعلنت عنه الأمم المتحدة في بيان.

ونقل البيان، أن مسلحين مجهولين هاجموا، أمس، المقر العام لمينوسما في تمبكتو، مما أسفر عن مقتل 5 من حراس البعثة جميعهم من التابعية المالية، إضافة إلى عنصر في الدرك المالي ومتعاقد مدني مع مينوسما. مشيرة إلى أن جميع المسلحين تم التصدي لهم وقتلهم كافة.

وبحسب مسؤول محلي في تمبكتو فإن المهاجمين كانوا مسلحين بقنابل يدوية ورشاشات كلاشنيكوف.