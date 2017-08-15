القوات العراقية تبدأ عملية تحرير تلعفر من تنظيم "داعش"

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية محمد الخضري، لـRT، أمس الاثنين، إن سلاح الجو العراقي بدأ معركة تحرير مدينة تلعفر من خلال تنفيذ ضربات جوية على تحصينات تنظيم "داعش"

وأضاف محمد الخضري إن القوات العراقية المشتركة تنتظر اكتمال الضربات الجوية على مواقع "داعش" لبدء الهجوم البري.وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع أن القوات العسكرية جاهزة باتجاه تحرير قضاء الحويجة، مشيرا إلى أن القوات العراقية تمركزت في مواقعها وفق الخطة المرسومة لتحرير كافة الأراضي التي لا تزال تحت سيطرة "داعش"