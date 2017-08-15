استقالات وتظاهرات رفضا للتعصب والتطرف في أمريكا

استقال مستشاران من "لجنة المصنعين الأمريكيين" التابعة للرئيس دونالد ترامب، ليرتفع العدد إلى ثلاثة خلال 24 ساعة، على خلفية أحداث عنف شهدتها مؤخرا ولاية فرجينيا.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة "إنتل" للتكنولوجيا، بريان كرزانيتش، والرئيس التنفيذي لشركة "أندر أرمور" للمنتجات الرياضية، كيفن بلانك، مساء الاثنين، استقالتهما من اللجنة، لينضما إلى رئيس مجلس إدارة ومدير شركة "ميرك وشركاه" للأدوية، كينيث فريزر، الذي أعلن استقالته من رئاسة اللجنة في وقت سابق من اليوم ذاته.

و"لجنة المصنعين الأمريكيين"، هي مجلس استشاري في البيت الأبيض، يُسدي النصح للرئيس حول أفضل سبل تطوير وإنعاش الصناعات في البلاد.

وقال بيان صادر عن كرزانتيش: "استقلت كي ألفت النظر إلى الضرر الذي يلحقه المناخ السياسي الممتليء بالاستقطاب بالعديد من المسائل العامة ومن بينها الصناعات الأمريكية".

بدوره قال بلانك في تغريدة على موقع تويتر "تعمل أندر أرمور في الإبداع والرياضة لا في السياسة. أعرب عن شكري لإتاحة الفرصة لي للمشاركة في اللجنة، إلا أنني اتخذت قرارا بالانسحاب".

وكان فريزر قد قال إن استقالته تأتي احتجاجا على "التعصب والتطرف" في أعقاب أحداث العنف التي شهدتها مؤخرا ولاية فرجينيا.