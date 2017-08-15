وفاة 54 حاجا

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن وفاة 54 حاجا من جملة الحجاج القادمين من الخارج لموسم العام الجاري، والذي بلغ حتى نهاية أمس الاثنين 728 ألفا و98 حاجا.ولم تشر المملكة إلى أسباب وفاة الحجاج الـ 54، أو الجنسيات التي ينتمون إليها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المديرية العامة للجوازات في إحصائيتها اليومية أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 713 ألفا و656 حاجا، وعن طريق البر 13 ألف و729 حاجا، وعن طريق البحر 713 حاجا.وقالت المديرية إن عدد العام الجاري يزيد بنحو 110 آلاف و 428 حاج عن عدد القادمين للفترة المناظرة من العام الماضي.و تستقبل المملكة العربية السعودية ،منذ 24 جويلية الماضي، وفود الحجاج من جميع الدول الإسلامية لأداء الفريضة.