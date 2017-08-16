الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 11 مواطنا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية 11 مواطناً من الضفة الغربية بعد عملية دهم وتفتيش، حسبما ذكرت وكالة معا الفلسطينية.

وبين نادى الأسير الفلسطينى، أن خمسة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة الخليل وهم: نسيم نايف عواوده، ومراد تيسير عمر، وأكرم سمارة، وكمال محمد ادريس (19 عاماً)، بالإضافة إلى المواطن عادل البكري.

ومن محافظة طولكرم اُعتقل ثلاثة مواطنين وهم: رامى عقاب جابر وشقيقه عبد الرحمن، بالإضافة إلى المهتدى بالله ابو زيتون (25 عاماً).

ومن محافظة بيت لحم اعتقل الاحتلال المواطن بسام إبراهيم الصالحى شقيق الأسير الجريح رائد الصالحي.

كما واُعتقل مواطن من بلدة دير الباشا فى محافظة جنين وهو هيثم غوادرة، ومن بلدة دير ابو مشعل فى محافظة رام الله والبيرة اُعتقل طه دار طه (40 عاماً).