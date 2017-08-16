حريق هائل في إحدى حظائر الطائرات بمطار في لندن

تمكنت فرق الإطفاء من إخماد حريق هائل اندلع اليوم الأربعاء في إحدى حظائر الطائرات بمطار ساوثند شرقي لندن، فيما أكدت مصادر أن الحظيرة كانت خالية وقت وقوع الحريق.

ولم يعرف سبب اندلاع النيران حتى الآن، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن سماع دوي انفجار في ذات المكان.

وذكرت سلطات المطار فرق الإطفاء على سرعة الاستجابة للوضع الطارئ، ما سمح بالسيطرة على الحريق وإخماده في نهاية المطاف.

وقال متحدث باسم المطار أن الحادث وقع في حظيرة في الطرف الشمالي لحرم المطار، مؤكدا أن المطار لا يزال مفتوحا ويعمل بشكل اعتيادي.