ترامب يشيد بـ"حكمة" كيم جونغ أون

أثنى أشاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بـ"حكمة" القرار الذي اتخذه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون حين قرر تأجيل إطلاق صواريخ صوب جزيرة غوام الأميركية في المحيط الهادئ.

وقال ترامب في تغريدة له على تويتر: "لقد اتخذ زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون قرارا حكيما جدا ومنطقيا"، مضيفا أن "البديل كان سيصبح كارثيا وغير مقبول".

وذكرت وسائل إعلام رسمية كورية شمالية، أمس الثلاثاء، أن زعيم كوريا الشمالية أرجأ قرار إطلاق صواريخ صوب جزيرة غوام الأميركية، منتظرا ما ستفعله الولايات المتحدة في المقابل.