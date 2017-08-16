28 قتيلا في هجوم انتحاريات بنجيريا

قتل 28 شخصا على الأقل و أصيب عشرات آخرون آخرون بجروح في هجوم انتحاري نفذته، أمس الثلاثاء، ثلاث انتحاريات فجرن احزمتهن الناسفة في مدينة مانداراري شمال شرق نيجيريا، كما أفادت مصادر محلية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن بابا كورا المسؤول في ميليشيات مدنية تقاتل جماعة "بوكو حرام" أن "ثلاث نساء فجرن أحزمتهن الناسفة عند مدخل مخيم للنازحين مما أسفر عن سقوط 28 قتيلا و82 جريحا".

وفي التفاصيلن أضاف المسؤول أن "المرأة الاولى فجرت حزامها الناسف قرابة الساعة السادسة مساء في السوق الواقع في مدخل المخيم، فسادت أجواء من الذعر بينما راح الباعة يغلقون متاجرهم، وبعدها فجرت امرأتان أخريان نفسيهما، مما تسبب بسقوط عدد أكبر من القتلى والجرحى".

من جهته أكد ابراهيم ليمان القيادي في إحدى الميليشيات المنضوية في القتال ضد الجهاديين ان الاعتداء نفذته الانتحاريات الثلاث وان "اكثر من 80 جريحا نقلوا الى مستشفى مايدوغوري"، كبرى مدن شمال شرق نيجيريا.

وتقع مانداراري في مقاطعة كوندوغا على بعد 25 كلم من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو التي شهدت مؤخرا العديد من الهجمات من هذا النوع.