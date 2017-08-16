موقف الجزائر ثابت اتجاه القضية الصحراوية

شريط الاخبار
تعييـــــن أحمـــــد أويحيـــــى وزيـــــــرا أول خلفـــــــا لتبــــــــون من الإعذارات إلى عطلة فرنسا... هكذا انتهى مسار تبون رسميا... نقل جثامين الرعايا الجزائريين بالخارج مجانا أويحيى أمام تحدي إقرار قانون المالية لـ 2018 مطالب بالعودة للعمل بنظام التحويلات التقليدي في المؤسسات الجامعية النفط يواصل انهياره إلى 50 دولارا ويقلّص عائدات الجزائر زعلان يأمر بإطلاق أشغال مشروع ميناء شرشال الدينار يسجل تراجعا رهيبا ومخاوف من استمرار الأزمة مجانيـــــن الله يعـــودون هــــذا الأسبـــــوع! الإطاحة بنصّاب يبيع جوازات الحج بـ 80 مليون سنتيم في وهران إخماد 2532 حريق وتوقيف 16 متورطا في إضرامها 11436 حاج جزائري في المدينة المنورة وأفواج أخرى تغادر إلى مكة وفاة جزائري وجرح آخر في الهجوم الذى استهدف مطعما في وغادوغو العثور على جثة إرهابي بالبويرة واكتشاف ورشة لصناعة المتفجرات في تيبازة فرنسا تحذر رعاياها من السفر إلى الجزائر الفيسبوكيون بين متفائل ومتشائم بقرار إقالة تبون الأحزاب السياسية تُجمع على أنّ تعيين أويحيى قرار أملته الظروف الراهنة نقابة القابلات تطالب بالإفراج الفوري عن الموقوفات بالجلفة تطوير شعبة الحليب ودعمها من أولويات بوعزقي لإنعاش الفلاحة بن غبريت تجتمع بمديري المعاهد لتحضير الدورة التكوينية يوم 19 أوت علي حداد يهنئ الوزير الأول أحمد أويحيى بمنصبه أقرباء حمو بن لطرش ينفون انتماءه إلى أي تنظيم إرهابي درك العاصمة يطيح بعصابة سرقة المواشي في الدويرة يرفض الاستسلام ويلجأ إلى المحاكم للبقاء في الكناري برميل النفط يتراجع إلى ما دون 50 دولارا الأتراك ساخطون على منع الجزائر استيراد منتجات قيمتها 2000 مليار سنتيم المصرفية الإسلامية في الجزائر ناشئة وحجمها يفوق كل جيرانها إصابة جزائريين في هجوم إرهابي استهدف مطعم إسطنبول بواغادوغو سيدي السعيد يدين حملات المتشددين والمتطرفين ضد الأئمة الجيش يحجز ترسانة أسلحة حربية ويدمر مخابئ ببرج باجي مختار وتيبازة الخواص يطالبون زعلان بتطبيق تعليمة تجديد الحافلات القديمة أطراف تحاول تحريك قطاع الصحة لدفع الوزير للمغادرة نزيف في بيت أحمد أويحيى بوهران قبيل الانتخابات المحلية 15 يوما فقط إقامة حجاج الرحلات الخاصة بالسعودية وزير الفلاحة ينهي مهام مدير الديوان الوطني المشترك للخضر واللحوم مترشحو الأفلان للمحليات ممنوعون من استرجاع أموال الترشح والملفات غلاء الأعلاف يهدد بارتفاع أسعار الأضاحي التسجيل إلكترونيا للإيواء بالإقامة الجامعية لأوّل مرة في القطاع تاج يرفض احتضان عبد الحكيم بطاش بعد طرده من أمبيا تخفيض معدل الاحتياطات الإجبارية للبنوك إلى 4 بالمائة
عاجل
  1. الرئيسية
  2. الدولي
  3. موقف الجزائر ثابت اتجاه القضية الصحراوية

موقف الجزائر ثابت اتجاه القضية الصحراوية

  16 أوت 2017 - 15:25   قرئ 6 مرة   0 تعليق   الدولي
موقف الجزائر ثابت اتجاه القضية الصحراوية

أكد رئيس المجلس الوطني للجمهورية العربية  الصحراوية الديمقراطية خاطري أدوه يوم الأربعاء بالجزائر العاصمةي أن موقف  الجزائر تاريخيا اتجاه القضية الصحراوية "ثابت ولا غبار عليه في جميع الظروف  وفي كل الاحوال" مشددا على أهمية العمل المشترك بين البلدين وتعزيز العلاقات  الثنائية في جميع المجالات.
وقال رئيس البرلمان الصحراوي لدى استقباله اليومي من طرف رئيس مجلس الأمة  عبد القادر بن صالحي بمقر المجلس إن "هذا اللقاء الذي جمعني بالسيد عبد  القادر بن صالحي فرصة ثمينة لنتباحث المسائل الثنائية والقضايا ذات الاهتمام  المشترك"ي مضيفا القول "بالتأكيد كانت القضية الصحراوية في مقدمتها وكل  الأحداث الأخيرة التي تشهدها المنطقة".
وأكد خاطري أدوهي أن موقف الجزائر اتجاه القضية الصحراوية "ثابت ولا  غبار عليه في جميع الظروف وفي كل الأحوال" مشددا على أهمية العمل المشترك بين  الجزائر والصحراء الغربيةي وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع  المجالات.
وفي السياق ذاتهي أوضح رئيس البرلمان الصحراويي أنه تبادل الحديث  رفقة رئيس  مجلس الأمة عبد القادر بن صالحي حول العلاقات الثنائية التاريخية وكيفية  تعزيزها وتوطيدهاي وكذا خطط العمل المستقبلية بين الهيئتين التشريعيتين في  الجزائر والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وآخر التطورات المتعلقة  بالقضية الصحراوية وما يحدث على صعيد الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
كما أشار إلى أن البلدين تجمعهما "علاقات كفاح وعمل مشترك" بهدف "نفع شعوب  المنطقة ومن أجل مستقبل المنطقة في كنف السلام والحرية".

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الدولي

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات