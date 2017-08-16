توقيف 5 "دواعش" خططوا لشن هجوم في اسطنبول

أوقفت أجهزة الأمن التركية، في محافظة سامسون شمال غرب البلاد، 5 مسلحين من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي كانوا يخططون لشن هجوم في اسطنبول.

وجاء في بيان رسمي صدر عن إدارة المحافظة، اليوم الأربعاء، أن موظفي الأجهزة الأمنية اكتشفوا خلية إرهابية مكونة من 7 أشخاص ينتمون إلى "داعش"، وجرى توقيف 5 منهم أثناء عملية أمنية خاصة، ولا يزال البحث عن الاثنين الباقيين مستمرا. وذكر البيان أنهما اشتريا تذكرتي سفر إلى اسطنبول بهدف شن هجوم في المدينة.

وكانت مصادر أمنية تركية أفادت، أمس الثلاثاء، بأن السلطات أوقفت شخصا يحمل الجنسية البلجيكية، يوم الخميس الماضي، يُشتبه بانتمائه لتنظيم "داعش". وأوضحت المصادر أن فرقا من مديرية مكافحة الإرهاب رصدت مجيء المشتبه به البلجيكي "مهدي .أ "، إلى اسطنبول "بهدف تنفيذ هجوم إرهابي".

وأشارت المصادر إلى أن الموقوف مطلوب لدى الشرطة البلجيكية لجرائم مرتبطة بالإرهاب، إضافة إلى كونه ضمن قائمة أشد المطلوبين للشرطة الدولية "الإنتربول".