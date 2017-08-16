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الحوثيون يعتقلون 3 موظفين بالسفارة الأمريكية فى اليمن

  16 أوت 2017 - 16:10   قرئ 21 مرة   0 تعليق   الدولي
الحوثيون يعتقلون 3 موظفين بالسفارة الأمريكية فى اليمن

 اعتقل الحوثيون 3 موظفين يعملون فى السفارة الأمريكية فى اليمن، وفق ما ذكرت مصادر يمنية محلية، الأربعاء، حسبما ذكرت سكاى نيوز عربية.
وقالت تلك المصادر إن مسلحين حوثيين اعتقلوا هشام العميسى، وأسامة الأنسي، وعصام المحويتى بشكل فردى، وجرى نقلهم إلى مكان مجهول.
وذكر أحد أفراد عائلة أحد المعتقلين، أنه لم يسمح لهم الاتصال بأسرهم، التى لا تعلم شيئا عن ظروف احتجازهم.
فى غضون ذلك، سقط عدد من القتلى والجرحى من الحوثيين فى قصف لطائرات التحالف على مواقع للمتمردين شرقى مديرية موزع غربى محافظة تعز جنوبى اليمن.
كما شهدت جبهات القتال فى منطقة ذوباب غربى تعز، ومنطقة الصلو جنوب شرقى المحافظة، تبادلا للقصف المدفعي، فى وقت دفع المتمردون بتعزيزات عسكرية إلى منطقة الصل.
وشهدت جبهات القتال فى صرواح بمحافظة مأرب تبادلا للقصف المدفعي، وشن المتمردون قصفا على مواقع القوات الشرعية بالقرب من معسكر كوفل.
وقصفت القوات الشرعية مواقع للمتمردين الحوثيين فى مركز صرواح، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

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