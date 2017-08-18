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توقيف مشتبه به في هجوم برشلونة

  18 أوت 2017 - 11:54   قرئ 34 مرة   1 تعليق   الدولي
توقيف مشتبه به في هجوم برشلونة

قال نقابة الشرطة الإسبانية، مساء الخميس، إنه تم التعرف على هوية مشتبه به في اعتداء برشلونة، الذي أسفر عن 13 شخصا وإصابة آخرين.
وقالت الشرطة الإسبانية إن المنفذ المفترض للهجوم هو إدريس أوكابير وتم اعتقاله، وذلك بعدما كانت صحيفة "البايسس" كشفت اسمه وصورته.
ويبلغ إدريس أوكابير من العمر 28 سنة، ويقطن في بلدة ريبول، التي تبعد عن مدينة برشلونة نحو 50 ميلا (حوالي 80 كيلومترا).
وذكرت "البايسس" أن أوكابير ولد في بلدة صغيرة بجبال الأطلس بالمغرب، وبعدها انتقل للعيش في إسبانيا بإقامة قانونية. وسبق له أن قضى عقوبة حبسية في سجن فيغيريس الإسباني عام 2012.
وقالت الصحيفة الإسبانية إن أوكابير وصل إلى برشلونة يوم 13 أوت قادما إليها من المغرب، مشيرة إلى أنه قضى هذا العام بعض الأيام في العاصمة مدريد.



تعليقات (1 منشور)

mehdi mountather منذ 10 دقيقة
L'attentat de Barcelone comme l'attentat du 11.9 en Usa complot contre l'islam et les musulmans pour satisfaire satan l'attentat de Barcelone l'attentat de trop ALLAH venge les victimes des attentats de Daech Qaeda Boko Haram Gia par la mort de satan par un cataclysme en Usa après l'éclipse solaire du 21.8.2017 Amine si la fin du monde Août 2017 ces terroristes et leurs fondateurs les franc maçons et les dictateurs arabes a l'enfer aux non musulmans de se convertir a l'islam pour éviter l'enfer et pour éviter ces criminels et les ennemis des prophètes a l'enfer.
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