توقيف مشتبه به في هجوم برشلونة

قال نقابة الشرطة الإسبانية، مساء الخميس، إنه تم التعرف على هوية مشتبه به في اعتداء برشلونة، الذي أسفر عن 13 شخصا وإصابة آخرين.

وقالت الشرطة الإسبانية إن المنفذ المفترض للهجوم هو إدريس أوكابير وتم اعتقاله، وذلك بعدما كانت صحيفة "البايسس" كشفت اسمه وصورته.

ويبلغ إدريس أوكابير من العمر 28 سنة، ويقطن في بلدة ريبول، التي تبعد عن مدينة برشلونة نحو 50 ميلا (حوالي 80 كيلومترا).

وذكرت "البايسس" أن أوكابير ولد في بلدة صغيرة بجبال الأطلس بالمغرب، وبعدها انتقل للعيش في إسبانيا بإقامة قانونية. وسبق له أن قضى عقوبة حبسية في سجن فيغيريس الإسباني عام 2012.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن أوكابير وصل إلى برشلونة يوم 13 أوت قادما إليها من المغرب، مشيرة إلى أنه قضى هذا العام بعض الأيام في العاصمة مدريد.





