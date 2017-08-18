3 آلاف إرهابي قد يصلون إلى أوروبا قريبا

قالت وكالة ATS السويسرية بأن زهاء 3 آلاف مسلح من تنظيمي "داعش" و"النصرة" الإرهابيين قد يصلون إلى أوروبا في وقت غير بعيد.

ونقلت الوكالة عن التقرير المسمى بـ"شبكة التوعية بالراديكالية" الذي أعدته اللجنة الأوروبية أن الأوروبيين "من أصول مختلفة"، الذين يتراوح تعدادهم من 1200 إلى 3000 شخص، سيعودون إلى أوروبا. وأشار التقرير إلى أن 30% منهم قد رجعوا إلى دول الاتحاد الأوروبي بشكل غير شرعي أو تم اعتقالهم إثر وصولهم لأن السلطات تعرفت عليهم وكشفت خططهم مسبقا.

وأكد التقرير أن من بين هؤلاء العائدين عددا كبيرا من النساء والأطفال.

وحذر التقرير من أن يزداد عدد الإرهابيين العائدين إلى الدول الأوروبية بشكل كبير في حال تم دحر التنظيمات الإرهابية.

ولفت التقرير إلى أن أكثر من 42 ألف إرهابي من 120 دولة انضموا إلى "داعش" في الفترة ما بين الأعوام 2011 و2016 . وجاء أكثر من 5 آلاف من الدول الأوروبية: بلجيكا، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، والنمسا، والدنمارك، وفنلندا، وإيطاليا، وهولندا، وإسبانيا والسويد. وقتل 20% منهم في المعارك، وحوالي 30-35% رجعوا إلى بيوتهم، و50% لا يزالون في سوريا والعراق، حسب التقرير.

ويعتبر معدو التقرير أن رجوع الإرهابيين يشكل "قلقا بالغا ومتزايدا"لأوروبا بسبب مشاركتهم في هجمات إرهابية بباريس نوفمبر عام 2015، وبروكسل في ماي عام 2014 ومارس عام 2016.