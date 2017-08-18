بثينة شعبان...الحرب على سوريا انتهت

اعتبرت بثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد، أن عودة معرض دمشق الدولي والإقبال الدولي عليه على حد قولها، يدلان على أن الحرب على سوريا قد انتهت.

وقالت شعبان في تصريحات لقناة الميادين إن "رمزية عودة معرض دمشق الدولي، أنه يتحدث عن مسار الأزمة عسكريا وسياسيا"، مشيرة إلى أنه "بالنسبة لنا وما يوجهه المعرض بأن الحرب انتهت".

ونقلت وكالة "سانا" عن شعبان قولها في تلك المقابلة: "إن معرض دمشق الدولي ومعرض الكتاب يؤكدان أن الانعطافة قد تحققت"، معربة عن تفاؤلها بأن العزيمة التي يتمتع بها السوريون ستحث الخطى نحو "مشروع تنموي اقتصادي سياسي إقليمي نفخر به وتفخر به أجيال المستقبل".

وأكدت شعبان أن الحرب على سوريا غيرت العالم مع تراجع قوة الغرب وهيمنته من جهة، مقابل صعود روسيا والصين والهند والبرازيل وإيران من جهة أخرى، مقرة في الوقت نفسه بأن المفقود في هذا المشهد هو التكامل العربي.

وتابعت قائلة: "كما دحرنا الإرهاب سنحارب أي وجود غير شرعي على أرضنا سواء كانت الولايات المتحدة أو تركيا وهذا من ضمن التحديات التي سنواجهها في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة".