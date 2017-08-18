القضاء على 5 إرهابيين خلال تنفيذهم هجوم دهس ثان بمدينة كامبريلس

أعلنت الشرطة الإسبانية اليوم الجمعة أنها أطلقت الرصاص على 5 إرهابيين وأردتهم قتلى في هجوم دهس ثان بسيارة وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم في مدينة "كامبريلس" في أعقاب هجوم الدهس الإرهابي بمدينة "برشلونة" الذي أدى إلى مقتل 14 شخصا وإصابة العشرات حسب مصادر إعلامية.

قالت الشرطة الاسبانية أن "خمسة إرهابيين يقودون سيارة قاموا بدهس حشد من الناس في مدينة "كامبريلس"ي مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة 7 أشخاص بينهم ضابط شرطة".

وأعلنت الشرطة أنها قتلت 5 إرهابيين على صلة بهجوم برشلونة الذي وقع أمس الخميسي مؤكدة أن الوضع في مدينة كامبريلس -التي تقع على بعد 110 كم جنوب غرب برشلونة - بات تحت السيطرة بعد أن شهدت وقوع هجوم دهس ثان بسيارة.

ومن جانبها قالت خدمات الطوارئ في إقليم كتالونيا إن 7 أشخاصي من بينهم ضابط شرطة أصيبوا بعدما دهست سيارة حشدا من الناس في مدينة "كامبريلس"ي وأضافت أن أحد المصابين في حالة خطيرة.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن سيارة المهاجمين انقلبت وعقب خروج المهاجمين منها أطلقت الشرطة النار عليهم.