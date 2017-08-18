تدمير مواقع داعش في قضاء تلعفر بغارات جوية عراقية

أعلنت خلية الإعلام الحربي إستنادا لمعلومات استخباراتية من قيادة "قادمون يانينوى" -التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن أن طائرات F-16 قامت بعدة ضربات جوية في قضاء تلعفر.

وأشارت المعلومات إلى أن الضربات أسفرت عن:-1 تدمير مخزن للأسلحة والعتاد-2 تدمير معمل لتفخيخ العجلات-3 تدمير مقر قيادة وسيطرة-4 تدمير مقر لعقد الاجتماعات أدى إلى مقتل العديد من عناصر داعش الإرهابييذكر أن الضربات الجوية العراقية مستمرة منذ أيام على قضاء تلعفر في العملية العسكرية التي أطلق عليها "قادمون يا تلعفر".