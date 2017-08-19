اعتقال 4 مغاربة للاشتباه في علاقتهم بحادث الطعن في فنلندا

قالت الشرطة الفنلندية، السبت 19 إنها اعتقلت 4 مغاربة يشتبه بضلوعهم في تنفيذ عملية طعن في مدينة توركو، حيث قتل خلالها شخصان اثنان وأصيب 6 آخرون.

وأضافت أن أحد منفذي عملية الطعن وصل إلى فنلندا في 2016 ضمن برنامج لطلب اللجوء.

والقتيلان فنلنديان وهناك إيطالي وسويديان بين المصابين. وذكر مكتب التحقيقات الوطني في بيان "وفقا للمعلومات التي حصلنا عليها أثناء الليل يجري التحقيق في حادث الطعن في توركو على أنه قتل بنية الإرهاب". وفي أعقاب الحادث الذي وقع، يوم الجمعة، أطلقت الشرطة النار على ساق المشتبه به الرئيسي وألقت القبض عليه، بعد مهاجمته المارة بسكين في سوق وسط ساحة بمدينة توركو.