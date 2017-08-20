الشرطة الإسبانية تعثر على سيارة استخدمها منفذو هجوم كتالونيا

قالت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن الشرطة، أن قوات الأمن الإسبانية عثرت على إحدى السيارات التي استخدمها الإرهابيون في تنفيذ هجومهم الإرهابي في كتالونيا بإسبانيا.

وقالت صحيفة "باريزيان" الفرنسية، نقلا عن مصدر في الشرطة، إن "الأمن الإسباني عثر على إحدى السيارات التي استخدمها منفذو هجومي كامبرليس وبرشلونة في كتالونيا، وهي من نوع (رينو –كانغو)".

ونقلت الصحيفة عن المصدر، أن "السيارة مؤجرة من قبل المغربي يونس أبو يعقوب، والذي تتهمه السلطات الإسبانية بالاشتراك مع آخرين في التخطيط وتنفيذ الاعتداء الإرهابي على مقاطعة كتالونيا".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "بحسب المعلومات المتوفرة لدينا، فإن المواطن المغربي من مواليد مدينة مريرت، واستأجر يوم الخميس الماضي بعد الظهر مركبة من نوع (فان)، وعثر عليها متروكة في مدينة فيك شمال برشلونة، وكذلك سيارة (رينو – كانغو) بيضاء اللون عثر عليها صباح السبت في إسبانيا".

يذكر أن الشرطة الإسبانية أبلغت نظيرتها الفرنسية أنها تبحث عن سيارة يشتبه بأن المسلحين استخدموها في عمليتهم، وقد تكون عبرت الحدود باتجاه الأراضي الفرنسية. ونتيجة لهذا البلاغ قامت الشرطة وقوات الأمن الفرنسي بعمليات بحث وتفتيش عن السيارة في المناطق القريبة من الحدود.