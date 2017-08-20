كندا تمدّد الطوارئ بسبب استمرار حرائق الغابات

أعلنت السلطات الكندية، اليوم الأحد، عن تمديد حالة الطوارئ بسبب استمرار حرائق الغابات غرب البلاد، والتي سجلت رقما غير مسبوق في عدد الهكتارات التي أتلفتها.

نقلت الوكالات عن وزارة البيئة الكندية تأكيدها أنّ عدد الحرائق وصل إلى 1031 حريقا في مختلف أنحاء المقاطعة، وحرقت أكثر من 900 ألف هكتار من الأراضي، ما يجعل عام 2017 هو الأسوأ في تاريخ الحرائق بالمقاطعة، منذ أن سجلت الأخيرة احتراق 855 ألف هكتار عام 1958.

وحذرت الوزارة من الطقس السيء الجاف بالمقاطعة وعدم سقوط الأمطار إلى جانب العواصف الرعدية الشديدة، مؤكدة أنّ طواقم الإطفاء أعربوا عن قلقهم الشديد من الرياح القوية التي تساهم في انتشار الحرائق في مختلف أنحاء المقاطعة.