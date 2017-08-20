اللجنة الإسلامية الاسبانية تندد بالإرهاب

قال رياض تاتارى، رئيس اللجنة الإسلامية في إسبانيا، إن الأحداث التي وقعت في برشلونة الخميس الماضي صادمة، لافتا إلى أنه لم يم توقعا أن يقوم هؤلاء الشباب بمهاجمة المجتمع الذى يعيشون فيه، مضيفا "أن هؤلاء الشباب مجرد أداة يتم استخدامها، وعلينا معرفة من وراء ذلك والجهات الحقيقية، وأن يكون لدينا نظرة أعمق من ذلك ".

ووفقا لصحيفة "الباييس" الإسبانية، قال محمد أزهاف، خبير فى إدارة التنوع والوقاية من التطرف، والذى يرأس جمعية "أزهاف" التى تأسست عام 2001 ، وهى أول جمعية لأطفال المهاجرين فى إسبانيا، إن "هناك شباب تم القبض عليهم بتهمة الإرهاب بعد عودتهم من سوريا وسيحاكمون لانضمامهم لتنظيم داعش الإرهابى، ولذلك فإن لابد من أن يتم تعزيز التدخل النفسى والاجتماعى كإجراء وقائى فى مواجهة الشكوك حول هوية بعض الشباب خاصة الجيل الثانى من المسلمين فى إسبانيا".