فلسطين تتبرع بالدواء لفنزويلا!

سيرت السلطة الفلسطينية، الأحد 20، شاحنات أدوية إلى الشعب الفنزويلي، تبرعا منها بناء على قرار من الرئيس محمود عباس.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، من نابلس: "إن قرار عباس بالتبرع إلى فنزويلا جاء استجابة لنداء وجهته الحكومة الفنزويلية، بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ومحاولات اليمين المتطرف الانقلاب على نظام الحكم".

وأضاف أن السلطة الفلسطينية تود أن ترد جزءا ولو يسيرا مما قدمته فنزويلا إلى الشعب الفلسطيني خلال سنوات طويلة، والتي كان آخرها التبرع بالكامل بإقامة مستشفى العيون في ترمسعيا شمال رام الله بقيمة 15 مليون دولار.

وأشار المالكي إلى أن التبرعات عبارة عن 3 شاحنات من المواد الطبية التي تستخدم في الإسعافات الأولية وفي حالات الطوارئ، لا سيما وأن فنزويلا تمر بظروف صعبة ومتوترة.