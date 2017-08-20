مقتل 3 جنود لبنانيين بانفجار على الحدود مع سوريا

أعلنت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني في بيان أن آلية تابعة له انفجر تحتها لغم أرضي على طريق دوار النجاصة - جرود عرسال، وأسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين، وإصابة الرابع بجروح خطرة، ونقل إلى أحد المستشفيات.

وأوضح مصدر أمني أن المنطقة التي قُتل فيها الجنود على مقربة من المكان الذي انسحب منها مسلحو الجماعات السورية المتشددة، إثر هجوم لـ "حزب الله" في عملية مشتركة عبر الحدود مع الجيش السوري.

ويواصل الجيش اللبناني تقدمه في معركة "فجر الجرود" لتحرير جرود رأس بعلبك والقاع في لبنان بالتزامن مع تقدم "حزب الله" والجيش السوري في تحرير مناطق القلمون في سوريا وسط تحرير العديد من التلال من "داعش".