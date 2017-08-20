الأمم المتحدة تحذر من فرار آلاف المدنيين من تلعفر

حذرت الأمم المتحدة من فرار آلاف المدنيين من "تلعفر" التى تخضع لسيطرة تنظيم داعش الإرهابى والمناطق المحيطة بعد إعلان قوات الأمن العراقية إطلاق عملية عسكرية لاستعادة البلدة.

وأعربت منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية فى العراق ليز جراندى- فى بيان نشر بعد ساعات من الإعلان عن تحرير البلدة أوردته شبكة (إيه بى سى) نيوز الأمريكية اليوم الأحد، عن قلقها من المخاطر الشديدة التى تواجهها العائلات هناك .. مطالبة الأطراف المتحاربة بحماية المدنيين.

ووصفت جراندى الوضع داخل تلعفر بأنه شديد الصعوبة حيث ينفد المياه والغذاء ويفتقر الناس إلى الضروريات الأساسية..قائلة : "إن هناك أكثر من 30 ألف شخص فروا بالفعل من البلدة".

وكان القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادى قد أعلن فى وقت سابق اليوم انطلاق عملية تحرير قضاء تلعفر..مؤكدا أن الشعب العراقى توحد لمحاربة "الدواعش" وتحرير أراضيه.