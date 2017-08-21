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لبنان يعلن إحباطه تفجير طائرة إماراتية

  21 أوت 2017 - 15:50   قرئ 16 مرة   0 تعليق   الدولي
لبنان يعلن إحباطه تفجير طائرة إماراتية

كشف وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، أن شعبة المعلومات اللبنانية أحبطت عملية تفجير لطائرة إماراتية متوجهة من أستراليا إلى أبو ظبي.

وأكد المشنوق في مؤتمر صحفي اليوم، أن العملية كانت ستتم بواسطة انتحاري لبناني اسمه طارق خياط من الشمال، مشيرا إلى أن المتورطين هم 4 أخوة، انتقل أحدهم إلى الرقة الخاضعة لسيطرة داعش، حيث لاحقته شعبة المعلومات هناك.وكشف المشنوق أن "القصة بدأت قبل أكثر من سنة حينما انتقل الخياط إلى الرقة، وتمركز هناك باعتباره أحد قيادي تنظيم داعش ومن ذلك الحين دخلت شعبة المعلومات برصد جدي لأشقائه الموجودين في أستراليا، وتابعت مع السلطات الأسترالية هذا الموضوع، وبعد متابعة لمدة سنة، وفي منتصف شهر تموز، وصل عامر الخياط إلى لبنان بعيد الفطر تحديدا، بينما بقي خالد ومحمود في أستراليا فتم وضعهم جميعا تحت المراقبة المكثفة وتبين أن هناك اتصالات تحصل معظم الوقت بينهم هم وشقيقهم المسؤول في الرقة عبر وسائل الاتصال المتاحة، وخلال المتابعة مع السلطات الأسترالية، أعلن في 31 يوليو عن توقيف خالد ومحمود لقيامهم بعمل إرهابي، لتقوم شعبة المعلومات بالمتابعةوتكتشف أن الأشقاء الثلاثة اعتبروا أنفسهم معنيين بداعش وأهدافه وفكره الإرهابي والتكفيري، وشرعوا بالتحضير لعملية تفجير الطائرة.

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