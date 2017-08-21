القبض على يونس أبو يعقوب منفذ هجوم برشلونة

قالت صحيفة "لا فانغارديا" الإسبانية أن المشتبه فيه الرئيسي في هجوم برشلونة الإرهابي الأسبوع الماضي، يونس أبو يعقوب 22 عاما اعتقل اليوم في سانت سادورني دي نويا غربي برشلونة.

ورفضت الشرطة الإسبانية تأكيد هذا التقرير، إلا أنها قالت على حسابها على موقع "تويتر" إن "حادثا" جرى في "سوبيراتس" على بعد 10 كلم من دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل.

وأكدت عدة وسائل إعلام محلية منها إذاعة "كادينا سير" أن رجلا كان يرتدي حزاما ناسفا مزيفا قتلته الشرطة بالرصاص في "سوبيراتس"، يعتقد أنه أبو يعقوب.