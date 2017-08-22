المشتبه بهم في هجومي كتالونيا أمام القضاء الإسباني

وصل المشتبه بهم الأربعة باعتدائي كتالونيا صباح اليوم إلى محكمة مدريد حيث يتوقع أن توجه إليهم التهم رسميا.

ودخلت حافلات الشرطة الإسبانية تحت حراسة مشددة مقر المحكمة الوطنية التي تنظر في قضايا الإرهاب، حيث سيمثل المشتبه بهم الأربعة أمام قاض سيقرر ما إذا كان سيوجه إليهم التهم على خلفية عمليتي الدهس اللتين أسفرتا عن 15 قتيلا و120 جريحا.

وبحسب بيانات الشرطة، فقد تم تفكيك خلية مؤلفة من 12 عضوا بينهم من قُتل ومنهم من تم اعتقاله عقب هجومين الأسبوع الماضي في برشلونة ومنتجع كامبريلس أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنهما، وهي المرة الأولى التي يتنبى فيها داعش اعتداءا في إسبانيا.

وكانت الشرطة قد اعتقلت أربعة رجال، فيما قتل أفراد الخلية الآخرون بعضهم بأيدي الشرطة وبعضهم الآخر في انفجار عرضي وقع في منزل كان يستخدم لتصنيع المتفجرات في ألكنار جنوب كتالونيا.