إصابة 16 مهاجرا خلال اشتباكات بمدينة كاليه شمال فرنسا

أصيب 16 مهاجرا بجروح في اشتباكات شهدتها ضواحي مدينة كاليه شمال فرنسا طوال الليلة الماضية

وأوضحت وكالة "ا ف ب" أن الاشتباكات اندلعت بين مهاجرين أفغان من جهة، وأفارقة من جهة أخرى.ورُصدت الاشتباكات في 4 أماكن مختلفة بمحيط طريق "А16 " السريع ولدى مداخل الميناء بدءا من الساعة الحادية عشرة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، إذ شارك في الاشتباكات مهاجرون من أفغانستان وإريتريا بلغ عددهم ما بين 150 و200 شخص، إذ حمل بعضهم عصى وقضبانا معدنية كسلاح.وأوضح متحدث باسم حركة " Auberge des migrants " للمتطوعين في تصريح لـ "ا ف ب" أن الأحداث بدأت بخلاف شارك فيه مهاجر سكران أثناء توزيع وجبات غذائية، لكن رقعة الاضطرابات اتسعت بسرعة وشملت "الأدغال" كلها، في إشارة إلى مخيمات صغيرة انتشرت في ضواحي المدينة بعد إزالة المخيم الرئيسي في نوفمبر عام 2016 من قبل السلطات