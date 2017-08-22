اسرائيل مرعوبة من تنامي النفوذ الايراني في سوريا

قال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن التمدد الإيراني في سوريا يمثل خطرا إقليميا وعالميا.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن السبب الرئيسي لزيارة نتنياهو إلى سوتشي برفقة مدير جهاز الموساد، هو رغبة تل أبيب في أن تتقاسم مع الجانب الروسي، قلقها من تعزز النفوذ الإيراني في سوريا بشكل خاص وفي المنطقة بشكل عام.

وقال نتنياهو، متوجها إلى بوتين "يتطور الوضع في الشرق الأوسط بوتائر سريعة. وتبذل إيران جهودا هائلة لكي تعزز وجودها في سوريا. إنه أمر يشكل خطرا على إسرائيل وعلى الشرق الأوسط، وأعتقد أنه يهدد العالم برمته أيضا".