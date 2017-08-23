قوات "صالح" تهرع إلى مداخل صنعاء

يواصل الحليفان اليمنيان، الحوثيون والرئيس السابق علي عبد الله صالح السجال فيما بينهما، وسط أنباء عن انتشار قوات من الحرس الجمهوري التابع لصالح على مداخل العاصمة صنعاء

ونقل موقع المشهد اليمني عن سكان بالعاصمة قولهم :"إن قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة انتشرت بكافة أسلحتها وعتادها العسكري على مداخل صنعاء المؤدية إلى السبعين، وذلك قبل يومين من مهرجان المؤتمر الشعبي العام، الذي دعا إليه الحزب للاحتفال بذكرى تأسيسه الـ35". ولفت المصدر إلى أن صنعاء تشهد توترا وتحشيدا، وصفه بغير المسبوق بين الحليفين الحوثي وصالح، وذلك في ظل استعدادات حزب صالح لإقامة مهرجان احتفالي بذكرى تأسيسه، ودعوة الحوثيين أنصارهم إلى التجمع عند مداخل العاصمة في اليوم ذاته تحت شعار "التصعيد مقابل التصعيد"