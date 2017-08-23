قوات الاحتلال تعتقل 13 فلسطينياً فى الضفة الغربية والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء 13 فلسطينيا خلال سلسلة مداهمات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وقال شهود عيان ان قوات الاحتلال اعتقلت 7 مواطنين بينهم مسن ، وذلك خلال عمليات دهم وتفتيش بالقدس المحتلة، حيث اقتادتهم إلى مراكز التوقيف والتحقيق لدى مخابرات الاحتلال.

واقتحمت قوات معززة من شرطة الاحتلال، فجرا، منزلا بحارة باب حطة الملاصقة بالمسجد الأقصى في القدس القديمة، واعتقلوا المسن صالح الفاخوري، وسلموا بلاغا لنجله رامي، للمثول أمام المخابرات، للتحقيق معه، كما استولوا على حاسوب شخصي، وجميع الهواتف الخلوية، خلال عملية اقتحام المنزل.

وفي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، اعتقلت قوات الاحتلال، فجرا، كلا من محمد أبو سنينة، وموسى فطافطة، وكريم الشيوخي، فيما اعتقلت الشاب صلاح الحموري من منزله بحي كفر عقب شمال القدس المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت في ساعات متأخرة من ليل الثلاثاء، الشابين لؤي موسى من بناية الصمود بحي الشيخ جراح وسط القدس، وإبراهيم الهدرة من حي جبل الزيتون الطور.