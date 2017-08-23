الجيش السورى يدمر نفقا لداعش فى دير الزور

كثف الجيش السورى اليوم الأربعاء ضرباته على مناطق انتشار وتحركات تنظيم "داعش" الإرهابى بدير الزور.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم عن مصدر عسكرى قوله "إن وحدة من الجيش دمرت فى عملية نوعية نفقا بطول 30 مترا وعمق 4 أمتار وسيارة بمن فيها من إرهابيى داعش فى حى العرفى بدير الزور"..مضيفا:"إن سلاحى الجو الروسى والسورى نفذا عدة هجمات على مقرات لتنظيم داعش أسفرت عن تدميرها والقضاء على العديد من إرهابيى التنظيم".

وأشارت (الوكالة) إلى أن سلاحى الجو والمدفعية دمرا تجمعات وآليات مزودة برشاشات ثقيلة لتنظيم داعش فى محيط لواء التأمين ومنطقة البانوراما وحيى العمال والعرفى وفى قرى المسرب والخريطة والشميطية وعين بوجمعة وعياش والبغيلية.