تشاد تغلق السفارة القطرية وتطرد موظفيها

قالت وزارة خارجية تشاد، اليوم الأربعاء، في بيان، إنها أغلقت سفارة قطر لديها ومنحت طاقمها مهلة 10 أيام لمغادرة البلاد.

ودعت وزارة الخارجية التشادية في بيانها قطر لوقف ما أسمته :" جميع الأعمال التي من شأنها أن تقوض أمنها فضلا عن أمن دول حوض بحيرة تشاد والساحل وذلك بغية حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة"، متهمة الدولة الخليجية بمحاولة زعزعة أمنها واستقرارها عن طريق جارتها الشمالية ليبيا.

في الوقت الذي لم تقدم وزارة الخارجية التشادية في بيانها أي تفاصيل تدعم اتهاماتها لقطر، كما أنها لم تبين إن كانت ستلجأ لإجراءات مشابهة مع بقية الدول الخليجية، مشيرة إلى أن تشاد ستغلق سفارتها في الدوحة أيضا وتستدعي جميع موظفي بعثتها الدبلوماسية هناك.

ولم يصدر بعد تصريحات من المسؤولين القطريين وتعليقات حول الإجراءات التشادية بحق بعثتها الدبلوماسية في أنجمينا.