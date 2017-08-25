ترامب يتصل بالسيسي

أفاد بيان صادر عن الرئاسة المصرية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ساعة متأخرة من الخميس، أعرب خلاله عن حرصه على مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين وتجاوز أية عقبات قد تؤثر عليها.

وقال بيان الرئاسة المصرية "تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مساء اليوم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد خلاله على قوة علاقات الصداقة بين مصر والولايات المتحدة وأعرب عن حرصه على مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين وتجاوز أية عقبات قد تؤثر عليها".

ونقلت "رويترز" الثلاثاء عن مسؤولين أن الإدارة الأميركية قررت وقف معونة لمصر مقدارها 95.7 مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى تأجيل دفع 195 مليون دولار إضافية بسبب فشل مصر في إحداث تقدم في ملفات احترام حقوق الإنسان والأعراف الديموقراطية.

وأوضحت الخارجية الأميركية الأربعاء أن واشنطن تعتبر مصر شريكا استراتيجيا، مضيفة "لكننا قررنا أنه من مصلحتنا تأجيل حصول مصر على تلك الأموال إلى أن نشهد تقدما في الديموقراطية".

وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر نويرت إن مصر لم تتفاجأ بالقرار لأن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أعلم نظيره المصري بما سيجري.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد قالت في بيان الأربعاء إن "هذا الإجراء يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين على مدار عقود طويلة".