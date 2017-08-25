تركيا لن تنضم أبدا إلى الاتحاد الأوروبي في وجود أردوغان

قال وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل الخميس إن تركيا لن تحظى أبدا بعضوية الاتحاد الأوروبي ما دامت تحت حكم الرئيس رجب طيب أردوغان.

وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار، اتهم غابرييل الرئيس التركي بأنه لا يأخذ محادثات الانضمام للاتحاد على محمل الجد.

وقال غابرييل "من الواضح أنه في هذه الحالة لن تصبح تركيا أبدا عضوا في الاتحاد الأوروبي".

وأضاف "ليس هذا لأننا لا نريدهم وإنما لأن الحكومة التركية وأردوغان يبتعدان بعيدا عن كل ما تدافع عنه أوروبا".

وانتقد زعماء الاتحاد "حملة أردوغان ضد المعارضة" قبل وبعد محاولة الانقلاب العسكري في يوليو/تموز من العام الماضي. وتوقفت محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي فعليا رغم أن تركيا لا تزال مرشحة للعضوية.