اعتقال 5 أشخاص في على خلفية قرصنة وكالة الأنباء القطرية

أعلن النائب العام القطري علي بن فطيس المري أن السلطات التركية اعتقلت 5 أشخاص لهم صلة بقرصنة وكالة الأنباء القطرية "قنا"، وأن التحقيق مستمر معهم.

وقال المري في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير العدل التركي عبد الحميد غل في أنقرة، اليوم الجمعة: "السلطات القطرية بدأت تحقيقا داخليا وخارجيا، بعد اختراق موقع الوكالة وبث تصريحات مفبركة منسوبة لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني".

وأضاف المري أن الدوحة طلبت من دول صديقة التعاون في هذا الملف، مؤكدا أن السلطات التركية أبلغت الدوحة بأنها ألقت القبض على 5 أشخاص لهم صلة بعملية الاختراق، وأنهم يخضعون للتحقيق، وقال إن نتائجه ستكشف عند انتهائه.

وكانت وزارة الداخلية القطرية قد أعلنت في الـ20 جويلية الماضي، أن التحقيق بشأن قرصنة مواقع وكالة الأنباء القطرية كشف أن عنوانين للإنترنت في دولة الإمارات استخدما لتنفيذ الاختراق، وأن الأدلة الفنية للجريمة أحيلت إلى النائب العام الذي بدأ إجراءات التقاضي لمعاقبة المخترقين.