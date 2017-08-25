قرب تحرير تلعفر بشكل كامل قريبا

قال المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب العراقى صباح النعمان، اليوم الجمعة، إن القوات العراقية ستعلن بشكل كامل تحرير مدينة (تلعفر) من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابى خلال أيام، وإن دفاعات التنظيم الإرهابى تنهار بشكل كبير ومتسارع، كما أنه تكبد خسائر ضخمة منذ بدء المعركة .

وأضاف النعمان -خلال مداخلة هاتفية مع قناة (سكاى نيوز) الإخبارية- أن عدد القتلى من التنظيم الإرهابى وصل لأكثر من 85 إرهابيا خلال الأيام الخمسة الماضية، كما أن مقاومة إرهابيى التنظيم ودفاعاته تعرضت لانهيار كبير.

وأشار النعمان إلى أن القوات التابعة للجهاز سيطرت اليوم على حى الطليعة بالكامل ورفعت العلم العراقى فوق مبانيه، وحاصرت المتشددين فى منطقة القلعة القديمة.

وأوضح المتحدث جهاز مكافحة الإرهاب أن القوات العراقية اكتسبت خبرة كبيرة من خلال قتالها فى الموصل على مدار 9 أشهر رغم الظروف الصعبة التى كانت بالمدينة.