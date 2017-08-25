وصول أكثر من 1.4 مليون حاج إلى السعودية لأداء مناسك الحج

بلغ عدد الحجاج القادمين إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم، وحتى يوم أمس الخميس، مليونا و497 ألفا و95 حاجاً، بزيادة بلغت 367.095 حاجا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضى، بنسبة 32%.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية، فى إحصائية أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ مليونا و400 ألف و670 حاجا، وعن طريق البر 83.056 حاجاً، وعبر البحر 13.369 حاجاً.