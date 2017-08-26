برلين: أزمة اللجوء لن تتكرر!

طمأن وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزيير، الألمان بأن أزمة اللاجئين التي شهدتها البلاد في العام 2015 لن تكرر، مؤكدا أن السلطات فعلت الكثير لضمان عدم حدوثها مرة أخرى.

وقال، خلال مقابلة مع الوكالة الألمانية "د.ب.أ"، نشرت اليوم السبت: "لا توجد مؤشرات على تطور الأحداث مثلما حدث في خريف العام 2015.. لقد فعلنا الكثير لمنع حدوث الأمر، ولن يحدث ذلك مرة أخرى".

وشددت برلين، العام الماضي، إجراءات طلب اللجوء وتضمنت قيودا جديدة على لم شمل عائلات من فئة معينة من اللاجئين. كذلك تم اعتبار كل من الجزائر والمغرب و تونس بلدانا آمنة، ما يعني أنه سيتم ترحيل اللاجئين القادمين من تلك الدول، إضافة إلى لاجئي دول البلقان، الذي لجأوا إلى ألمانيا أيضا.

لكن، رغم ذلك لا تزال المستشارة الألمانية، المقبلة على انتخابات عامة الشهر المقبل، تواجه انتقادات حادة من شريحة متعصبة من الألمان بسبب سياستها بشأن اللجوء.