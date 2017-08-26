بغداد تعلن السيطرة على 70 بالمائة من تلعفر "

قال إبراهيم الجعفري، وزير الخارجية العراقي، السبت 26 أوت، إن القوات العراقية انتزعت 70% من قضاء تلعفر من يد تنظيم "داعش" الإرهابي

وأعلن قائد عمليات قادمون يا تلعفر، عبد الأمير رشيد يارالله، أن الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي يستكملان مهامهما في تلعفر، آخر معاقل "داعش" شمالي العراق.وقال يارالله إن: "قطعات الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي حررتا أحياء القادسية الأولى والقادسية الثانية والربيع في قضاء تلعفر"، مضيفا أن "قوات مكافحة الارهاب حررت حي القلعة وبساتين تلعفر، وسيطرت على مركز المدينة"