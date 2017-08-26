سفير قطر يستأنف عمله رسميا في ايران

قالت مصادر إعلامية نقلا عن مصادر إيرانية، بأن السفير القطري لدى طهران، استأنف عمله رسميا اليوم السبت.

وتأتي هذه الخطوة حسب ما أفادت به روسيا اليوم، بعد إعلان وزير الخارجية القطري، أول أمس، نية بلاده استئناف كامل العلاقات الدبلوماسية مع إيران، والعمل على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

من جانبها، رحبت إيران بإعلان دولة قطر عن إعادة سفيرها إلى طهران لممارسة مهامه الدبلوماسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن قرار الدوحة إعادة سفيرها إلى طهران منطقي وإيجابي. وأضاف أن بلاده ترحب بأي خطوة ترمي إلى تعزيز العلاقات بين دول الجوار.