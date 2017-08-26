مقتل ضابط ومدني بقصف للمسلحين استهدف قرية في ريف حمص

اتهمت دمشق المجموعات المسلحة، المنتشرة في منطقة الحولة، بانتهاك اتفاق منطقة خفض التوتر شمال مدينة حمص مجددا، عبر استهدافها بالقذائف قريتي قرمص ومريمين

وقالت وكالة "سانا" السورية الحكومية إن مدنيا واحدا على الأقل قتل وأصيب 5 آخرون نتيجة القصف بالقذائف الصاروخية على قريتي مريمين وقرمص، الواقعتين على أطراف منطقة الحولة، شمال مدينة حمص.وأشارت الوكالة، استنادا إلى مراسلها في المنطقة، إلى أن مصدر القذائف هو "المجموعات الإرهابية المنتشرة في منطقة الحولة"، مضيفة أن وحدات الجيش ردت على إطلاق القذائف على الفور و"أوقعت بين صفوف الإرهابيين خسائر مؤكدة".من جانبهم، أكد ناشطون سوريون معارضون أن الفصائل المسلحة في المنطقة استهدفت بعدة قذائف قرية مريمين، التي تسيطر عليها القوات الحكومية، معلنة أن العملية تسببت في مقتل ضابط برتبة عقيد طيار في الجيش السوري وسيدة مدنية وإصابة آخرين بجراح.وأضاف الناشطون أن هذا الاستهداف من قبل المسلحين جاء بعد قصف نفذته القوات الحكومية على أماكن في قرية الحولة، بالريف ذاته