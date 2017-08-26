8 قتلى في حادث سير مرعب شمالي لندن

لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون، بينهم طفل، جراء اصطدام حافلة صغيرة كانت تقلهم بشاحنتين كبيرتين فجر اليوم السبت شمالي العاصمة البريطانية لندن.

وأعلنت شرطة منطقة تيمز فالي أن الحادث وقع في طريق سريع يربط شمال البلاد بجنوبها، قرب بلدة نيوبورت باغنيل في مقاطعة باكينغهامشير 80 كم شمال غربي لندن.

وأكدت الشرطة إلقاء القبض على سائقي الشاحنتين اللذين يشتبه بأنهما كانا يسوقان بتهور، ما قد يكون السبب في الحادث المأساوي، مضيفة أن الفحوصات التي أجريت لأحدهما أظهرت أن نسبة الكحول في دمه كانت تتجاوز المعدل المقبول لقيادة المركبات.

ونشرت وسائل الإعلام صورا مروعة للحافلة المنكوبة تظهر أضرارا هائلة، ووقع الحادث وقت حركة المواطنين متوجهين إلى مناطق سياحية لقضاء يومي العطلة.