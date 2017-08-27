الجيش السوري يقضي على أقوى فصيل لـ"داعش" في وادي الفرات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش السوري، مدعوما بسلاح الجو الروسي، تمكن، اليوم الأحد، من القضاء على مجموعة كبيرة من مسلحي تنظيم "داعش" قرب قرية غانم علي في ريف الرقة الشرقي

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن القوات السورية استطاعت تصفية أكثر من 800 إرهابي، وتدمير 13 دبابة و39 سيارة مزودة بالرشاشات الثقيلة و9 مدافع وهواوين.وأكد البيان أن هذه العملية توجت بتدمير أقوى مجموعة لـ"داعش" في المنطقة، لا سيما من حيث التسليح، مضيفا أن القوات السورية، بقيادة العميد سهيل حسن، تواصل بوتائر عالية تقدمها على طول ضفة نهر الفرات الشرقية لرفع الحصار عن مدينة دير الزور