الحكومة السورية توافق على الاتفاق بين "حزب الله" و"داعش"

أعلنت الحكومة السورية موافقتها على الاتفاق بين "حزب الله" وتنظيم "داعش" لإجلاء مسلحيه المتبقين على الحدود مع لبنان إلى شرق سوريا

ونقلت وكالة "سانا" السورية الرسمية عن مصدر عسكري قوله، اليوم الأحد: "بعد النجاحات التي حققتها قواتنا المسلحة بالتعاون مع المقاومة الوطنية اللبنانية في جرود القلمون الغربي وإحكام الطوق على من تبقى من تنظيم داعش الإرهابي، وحقنا لدماء قواتنا والقوات الرديفة والمدنيين تمت الموافقة على الاتفاق الذي نظم بين حزب الله وتنظيم داعش الإرهابي والذي يقضي بخروج من تبقى من عناصر داعش باتجاه المنطقة الشرقية للجمهورية العربية السورية