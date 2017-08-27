ارتفاع حصيلة ضحايا هجومي ببرشلونة وكامبريلس إلى 16 قتيلا

أعلنت السلطات الإسبانية, يوم الأحد, ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم المزدوج ب"برشلونة " و "كامبريلس " , الى 16 قتيلا.

وذكرت السلطات الطبية في إقليم "كتالونيا" ان "سيدة ألمانية -تبلغ من العمر 51 عاما- لقيت مصرعها متأثرة بجروحها جراء الهجوم الإرهابي في مدينة برشلونة الإسبانية".

وخرج امس نحو 500 ألف شخص في مسيرة حاشدة في برشلونة , تنديدا بالهجومين الإرهابيين, وإظهارا للوحدة ضد الإرهاب شارك فيها ملك إسبانيا, ورئيس الوزراء.

و اثار الاعتداء المزدوج تنديدات دولية وتضامنا كبيرا مع اسبانيا التي لم تتعرض في الاعوام الاخيرة لاعتداءات مماثلة ضربت العديد من العواصم الاوروبية.