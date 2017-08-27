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ارتفاع حصيلة ضحايا هجومي ببرشلونة وكامبريلس إلى 16 قتيلا

  27 أوت 2017 - 16:03   قرئ 10 مرة   0 تعليق   الدولي
ارتفاع حصيلة ضحايا هجومي ببرشلونة وكامبريلس إلى 16 قتيلا

أعلنت السلطات الإسبانية, يوم الأحد, ارتفاع  حصيلة ضحايا الهجوم المزدوج ب"برشلونة " و "كامبريلس " , الى 16 قتيلا.
وذكرت السلطات الطبية في إقليم "كتالونيا" ان "سيدة ألمانية -تبلغ من العمر  51 عاما- لقيت مصرعها متأثرة بجروحها جراء الهجوم  الإرهابي في مدينة برشلونة   الإسبانية".
وخرج امس  نحو 500 ألف شخص في مسيرة حاشدة في برشلونة , تنديدا بالهجومين   الإرهابيين, وإظهارا للوحدة ضد الإرهاب شارك فيها ملك إسبانيا, ورئيس الوزراء.
و اثار الاعتداء المزدوج  تنديدات دولية وتضامنا كبيرا مع اسبانيا التي لم  تتعرض في الاعوام الاخيرة لاعتداءات مماثلة ضربت العديد من العواصم  الاوروبية.

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