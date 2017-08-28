ملك المغرب يقرر التخلي عن "الانحناء له وتقبيل يده"!

كشفت تقارير اعلامية مغربية ، ان الشخصيات التي توجهت للسلام على الملك المغربي محمد السادس يوم 21 أوت بمناسبة عيد الشباب و الذي أقيم في الإقامة الملكية بمدينة المضيق، تلقت طلبا من المسؤولين عن البروتوكول الملكي يقضي بعدم تقبيل يد الملك محمد السادس و الإكتفاء بالسلام عليه أو تقبيل كتفه فقط.

وطلب البروتوكول الملكي من الحاضرين عدم الإطالة في السلام على الملك لأنه سيتوجه إلى المطار مباشرة بعد الحفل للسفر في رحلة خاصة خارج المملكة ، وفق ما اوردته يومية "أخبار اليوم".

و اكد مصدر حضر الإستقبال الذي خصصه الملك للوفود التي جاءت تبارك له إطفاء الشمعة الـ54، أن البروتوكول الملكي طلب منه ومن غيره من الشخصيات التي سلمت على الملك عدم تقبيل يده و الإكتفاء بالإنحناء على كتفه.