توقيف شخص مبحوث عنه من طرف "الأنتربول "

تمكنت مصالح الشرطة القضائية للأمن الولائي لوهران أمس الأحد من الإيقاع بشخص مبحوث عنه لاقترافه جناية القتل وذلك في إطار مذكرة بحث دولي صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتريول"، حسبما علم اليوم الاثنين لدى الهيئة الأمنية المذكورة.

وقد تمكنت ذات المصالح من توقيف هذا الشخص (34 سنة) بناء على استغلال معلومات وكذا تحريات معمقة حيث كان في وقت سابق قد تورط في قضية الاعتداء وإصابة ضحية بجروح أدت إلى وفاته.

كما حررت مصالح الشرطة القضائية إجراء قضائيا ضد الموقوف الذي أحيل بموجبه أمام العدالة وفق ما أشار إليه نفس المصدر.

ومن جهة أخرى سمحت تحريات معمقة حول نشاط شخص في مجال الاتجار "بالسموم" (المخدرات) بوهران من وضع حد لنشاطه. وقد مكنت عملية توقيفه متلبسا داخل مسكنه من حجز كمية من الكيف المعالج مهيأة للترويج وسوائل مهلوسة "خطيرة"ومبلغ مالي يشكل جزء من عائدات هذا النشاط.

وبدورها تمكنت مصالح الأمن الحضري 16 بوسط مدينة وهران من استرجاع سيارة مسروقة من إحدى الولايات الغربية وتوقيف المتورط الذي بيلغ من العمر 20 سنة وذلك بناء على استغلال معلومات وردت إلى مصالح الشرطة.