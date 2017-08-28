حماس تعلن استعدادها لإعادة العلاقات مع النظام السوري

أكد رئيس حماس في غزة يحيى السنوار اليوم الاثنين استعداد الحركة لإعادة العلاقات مع الحكومة السورية قائلا إن "تسارع وتيرة حل الأزمة يساعد في عودة العلاقات مع النظام السوري".

وأضاف السنوار خلال لقاء عقده مع صحفيين في غزة أن عودة العلاقات بين الحركة وسوريا مرتبط بحل الأزمة، وقال "الوقت لم يحن بعد".

وأكد يحيى السنوار أن "العلاقة مع إيران كانت وما زالت جيدة وهي الداعم الأكبر لكتائب القسام (الجناح العسكري لـحركة حماس)، بالسلاح والمال".

وأعلن السنوار في لقاء مع الصحفيين، الإثنين، أن هناك قنوات اتصال دائمة مع المصريين، مشيرا إلى أنهم وعدوا بفتح المعبر للأفراد والبضائع خلال الفترة المقبلة، مضيفا في السياق "أحدثنا اختراقا استراتيجيا في العلاقة مع مصر".

واعتبر السنوار أن المشاريع القطرية والتركية منعت سقوط البنى التحتية في غزة.