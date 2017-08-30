آلاف من مسلمي الروهينجا يفرون من ماينمار إلى بنغلاديش بعد اشتباكات عنيفة

قالت المنظمة الدولية للهجرة في بنغلاديش لبي بي سي إن أكثر من 18 ألف شخص من مسلمي الروهينجا فروا عبر الحدود من ولاية راخين في ماينمار (بورما) في أقل من أسبوع بسبب أسوأ اشتباكات عنيفة تشهدها البلاد.

ويقول موظفو الإغاثة الذين يوفرون للفارين الغذاء والملاجئ المؤقتة إن عشرات من القادمين مصابون بجروح سببتها طلقات نارية. ويقدر عدد الأشخاص الذين لا يزالون محاصرين في المنطقة غير المأهولة الواقعة بين بنغلاديش وماينمار بالآلاف. وقالت المنظمة إن معظم الفارين من النساء والأطفال، وإنهم في حالة سيئة. وأشارت مسؤولة في المنظمة إلى أن الفارين "بحاجة ماسة إلى الغذاء والرعاية الصحية والملاجئ، وبعض الأغطية". وكانت الأزمة الأخيرة قد تفجرت عقب سلسلة هجمات شنها متمردون من الروهينجا على 30 مركزا لقوات الأمن يوم الجمعة الماضي، أدت إلى وقوع اشتباكات عنيفة، وفرار الآلاف من الروهينجا، وإجلاء الحكومة لآلاف من البوذيين في راخين.