العراق يفتح معبره الحدودي مع الأردن

أعلنت الحكومتان العراقية والأردنية في بيان مشترك عن إعادة فتح معبر طريبيل الحدودي بين البلدين اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وجاء في البيان أن فتح المعبر جاء بالتزامن مع الانتصارات التي تحققها القوات العراقية في حربه ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، مؤكدا عودة الحياة إلى المدن العراقية والمناطق الحدودية.

كما لفت البيان إلى أن إعادة فتح معبر طريبيل جاء بعد تأمين الطريق الدولي من اعتداءات العصابات الإجرامية. وعبرت الدولتان بأن هذه الخطوة ستشكل نقلة نوعية في مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين عن طريق هذا الشريان الحيوي في مختلف المجالات الإنسانية والاقتصادية ولا سيما التجارية حيث سيسهل حركة تنقل المواطنين والبضائع في الاتجاهين.

وسبق أن ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن الأردن طالب الولايات المتحدة بتقديم ضمانات لإعادة فتح معبر طريبيل الحدودي مع العراق الواقع على طريق عمان-بغداد الدولي.